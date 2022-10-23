Волкановски — о бое Махачева: думал, что за три-четыре раунда он может победить сабмишеном
«Хорошее выступление Ислама. Я думал, что за три-четыре раунда он может победить сабмишеном. Ислам был хорош, но хотел бы выразить уважение Оливейре. Он всегда развлекает людей, у него зрелищные бои», — рассказал Волкановски на пресс-конференции.
Поединок в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Этихад» завершился победой Махачева над Оливейрой болевым приёмом. Таким образом, россиянин завоевал титул в лёгком весе.
На счету Махачева 23 победы и одно поражение. У Оливейры 33 победы и девять поражений.
Ранее Оливейра рассказал, о чём общался с Нурмагомедовым после боя.