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Волкановски — о бое Махачева: думал, что за три-четыре раунда он может победить сабмишеном

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Австралийский боец, чемпион мира UFC в полулёгком весе Александр Волкановски высказался о бое между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Хорошее выступление Ислама. Я думал, что за три-четыре раунда он может победить сабмишеном. Ислам был хорош, но хотел бы выразить уважение Оливейре. Он всегда развлекает людей, у него зрелищные бои», — рассказал Волкановски на пресс-конференции.

Поединок в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Этихад» завершился победой Махачева над Оливейрой болевым приёмом. Таким образом, россиянин завоевал титул в лёгком весе. 

На счету Махачева 23 победы и одно поражение. У Оливейры 33 победы и девять поражений. 

Ранее Оливейра рассказал, о чём общался с Нурмагомедовым после боя.

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