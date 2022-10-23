Узнать больше

Оливейра рассказал, о чём общался с Нурмагомедовым после боя

Короткая ссылка
Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра сообщил, о чём общался с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Вы прекрасно знаете, в какой индустрии мы находимся. Должны продвигать свои поединки. Пообщались о том, что всё, что было до боя, сделано ради раскрутки. Это часть игры. Мы уважаем друг друга, поэтому никаких обид», — рассказал Оливейра на пресс-конференции.

Поединок в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Этихад» завершился победой Махачева над Оливейрой болевым приёмом. Таким образом, россиянин завоевал титул в лёгком весе. 

У Оливейры 33 победы и девять поражений. 

Ранее Оливейра рассказал о будущем в UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить