Оливейра рассказал, о чём общался с Нурмагомедовым после боя
«Вы прекрасно знаете, в какой индустрии мы находимся. Должны продвигать свои поединки. Пообщались о том, что всё, что было до боя, сделано ради раскрутки. Это часть игры. Мы уважаем друг друга, поэтому никаких обид», — рассказал Оливейра на пресс-конференции.
Поединок в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Этихад» завершился победой Махачева над Оливейрой болевым приёмом. Таким образом, россиянин завоевал титул в лёгком весе.
У Оливейры 33 победы и девять поражений.
Ранее Оливейра рассказал о будущем в UFC.