Оливейра рассказал, о чём общался с Нурмагомедовым после боя

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра сообщил, о чём общался с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Вы прекрасно знаете, в какой индустрии мы находимся. Должны продвигать свои поединки. Пообщались о том, что всё, что было до боя, сделано ради раскрутки. Это часть игры. Мы уважаем друг друга, поэтому никаких обид», — рассказал Оливейра на пресс-конференции.

Поединок в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Этихад» завершился победой Махачева над Оливейрой болевым приёмом. Таким образом, россиянин завоевал титул в лёгком весе.

У Оливейры 33 победы и девять поражений.

Ранее Оливейра рассказал о будущем в UFC.