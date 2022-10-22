Бойцовский вечер в Абу-Даби: Мурадов проиграл Борральо на UFC 280

В Абу-Даби проходит турнир UFC 280, в главном карде которого выступят двое российских бойцов. Ислам Махачев постарается победить Чарльза Оливейру и повторить достижение Хабиба Нурмагомедова, став вторым в истории обладателем титула в лёгком весе из России. В свою очередь, Пётр Ян сразится с Шоном О'Мэлли, а в случае успеха вновь станет претендентом на пояс в легчайшей категории. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию шоу.