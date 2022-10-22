Бойцовский вечер в Абу-Даби: Мурадов проиграл Борральо на UFC 280
- Бойцы UFC Пётр Ян и Шон О'Мэлли
- Gettyimages.ru
- © Chris Unger / Contributor
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22 октября 2022
Ближе к середине раунда Мухаммаду удалось найти свою дистанцию. Теперь Брэди приходится работать вторым номером. И не сказать, чтобы это у него успешно получалось. Попытка тейкдауна в исполнении американца была заблокирована. Белал продолжает поддавливать.
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Довольно осторжное начало первого раунда — не чета поединку между Крыловым и Оздемиром. В глаза бросается колоссальная разница в мощи между Брэди и Мухаммадом. Шон смотрится бойцом из другой весовой категории. Он немного выше, но гораздо физически сильнее противника. И пока смотрится острее в разменах.
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В рамках предварительного карда осталось провести лишь один поединок. Белал Мухаммад постарается продлить беспроигрышную серию до восьми боёв и включиться в чемпионскую гонку. С этими же целями в октагон заходит и Шон Брэйди. Непобеждённый уроженец Филадельфии выиграл все 15 боёв в карьере, пять из которых — в Абсолютном бойцовском чемпионате.
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По окончании боя Борральо обнял и подбодрил Мурадова. Судьи же ожидаемо встали на сторону бразильца — 30:27 (двое), 29:28. Кайо же одержал третью подряд победу под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата. Для Махмуда это поражение стало вторым подряд. В августе 2021 года он уступил Джеральду Мершерту сдачей.
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Провалил третий раунд Мурадов. Узбекский боец пролежал под своим оппонентом почти все пять минут и, судя по всему, уступил эту схватку. Остаётся надеяться на благосклонность судей, но надежд откровенно мало. Борральо заслужил победу. После сигнала об окончании раунда бразилец торжествующе поднял руки вверх.
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А вот и слова Абубакара Нурмагомедова после победы над Гаджи Омаргаджиевым.
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Тем временем, у Мурадова серьёзные проблемы. И снова из-за нехватки навыков в грэпплинге. Борральо не просто сумел уложить визави на канвас, но и пробраться в фулл-маунт. Махмуду приходится очень непросто. Выбраться пока не получается. Победа уходит.
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Обращение Крылова к болельщикам.
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Пока бойцы готовятся к решающей пятиминутке, насладим лучшими кадрами с поединка между Крыловым и Оздемиром.
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Мурадову всё же удалось «пережить бурю», перехватить инициативу и самому оказаться сверху. Но не хватило ему навыков, чтобы создать серьёзные проблемы Борральо в партере. Бразилец уверенно защитился от атак узбекского спортсмена, а под конец вновь прихватил ему шею. Равный раунд.
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