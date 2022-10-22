Узнать больше

Хасбик побил Волкановски и отобрал у него чемпионский пояс

Короткая ссылка
Популярный блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, избил чемпиона UFC в лёгком весе Алекса Волкановски.
Хасбик побил Волкановски и отобрал у него чемпионский пояс
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

Пресс-служба UFC опубликовала шуточный ролик с участием Хасбика и Волкановски. По сюжету блогер заходит в помещение и нападает на австралийского бойца. Затем Хасбик отбирает у бойца чемпионский пояс.

Российский блогер подписал контракт с UFC. Соглашение подразумевает посещение турниров, пиар и медиавзаимодействие с промоушеном.

Ранее Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву перед боем с Чарльзом Оливейрой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить