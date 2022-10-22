Хасбик побил Волкановски и отобрал у него чемпионский пояс
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Пресс-служба UFC опубликовала шуточный ролик с участием Хасбика и Волкановски. По сюжету блогер заходит в помещение и нападает на австралийского бойца. Затем Хасбик отбирает у бойца чемпионский пояс.
Российский блогер подписал контракт с UFC. Соглашение подразумевает посещение турниров, пиар и медиавзаимодействие с промоушеном.
Ранее Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву перед боем с Чарльзом Оливейрой.