Хасбик побил Волкановски и отобрал у него чемпионский пояс

Популярный блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, избил чемпиона UFC в лёгком весе Алекса Волкановски.

Пресс-служба UFC опубликовала шуточный ролик с участием Хасбика и Волкановски. По сюжету блогер заходит в помещение и нападает на австралийского бойца. Затем Хасбик отбирает у бойца чемпионский пояс.

Российский блогер подписал контракт с UFC. Соглашение подразумевает посещение турниров, пиар и медиавзаимодействие с промоушеном.

Ранее Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву перед боем с Чарльзом Оливейрой.