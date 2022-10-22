Уайт считает, что Оливейра обгонит Нурмагомедова в списке величайших легковесов UFC

Президент UFC Дана Уайт согласен с тем, что Чарльз Оливейра обгонит Хабиба Нурмагомедова в списке величайших легковесов промоушена в случае победы над Исламом Махачевым.

«Согласен с этим на 100%. Единственный способ закрыть вопрос, если Хабиб возобновит карьеру ради боя с Оливейрой. В этом случае ни у кого не останется вопросов», — цитирует Уайта LowKickMMA.

22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби Ислам Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой.

Напомним, что бразилец потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

Ранее Нурмагомедов обратился к Махачеву перед боем с Оливейрой.