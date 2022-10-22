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Тухугов сообщил о смене весовой категории после провального взвешивания

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Российский боец UFC Зубайра Тухугов принял решение перейти в лёгкий дивизион после провальной весогонки перед турниром UFC 280.
Тухугов сообщил о смене весовой категории после провального взвешивания
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Я не собираюсь опускать руки и хочу вернуться в строй в ближайшее время уже в новой для себя весовой категории — 70 кг», — написал боец в соцсетях.

Напомним, что Тухугов не смог сделать нужный вес перед поединком с бразильцем Лукасом Алмейдой на UFC 280. Их бой отменён.

Спортсмены должны были встретиться в ночь с 22 на 23 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Хасбик побил Алекса Волкановски и отобрал у него чемпионский пояс.

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