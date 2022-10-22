Оливейра: мне сделали операцию на глаза, теперь я вижу идеально и нокаутирую Махачева
- Gettyimages.ru
- © Chris Unger
«Мне сделали операцию на глаза, теперь я вижу идеально на 100%. Я вижу всё и собираюсь нокаутировать Ислама в первом раунде», — цитирует Оливейру BJ Penn.
22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби Ислам Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой.
Напомним, что бразилец потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.
Ранее Нурмагомедов обратился к Махачеву перед боем с Оливейрой.