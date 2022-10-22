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Оливейра: мне сделали операцию на глаза, теперь я вижу идеально и нокаутирую Махачева

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Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра объяснил, почему с лёгкостью нокаутирует россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 280.
Оливейра: мне сделали операцию на глаза, теперь я вижу идеально и нокаутирую Махачева
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Мне сделали операцию на глаза, теперь я вижу идеально на 100%. Я вижу всё и собираюсь нокаутировать Ислама в первом раунде», — цитирует Оливейру BJ Penn.

22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби Ислам Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой.

Напомним, что бразилец потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

Ранее Нурмагомедов обратился к Махачеву перед боем с Оливейрой.

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