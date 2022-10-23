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О’Мэлли: рано или поздно обязательно подерусь за пояс

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Американский боец Шон О’Мэлли заявил, что подерётся за пояс в легчайшем весе UFC.

«Честно говоря, устал. У меня болит голова, и сложно придумывать следующие бои после такого поединка. Завтра у меня день рождения, мне исполнится 28 лет. Знаю, что люди хотят, чтобы стал чемпионом. Поэтому рано или поздно обязательно подерусь за пояс», — сказал О’Мэлли на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что не смотрел противостояние между Стерлингом и Диллашоу. По его словам, никто не застрахован от травм.

Стерлинг одержал победу над Диллашоу во втором раунде. Бой прошёл в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). 

Стерлинг провёл 25 боев в ММА, в которых выиграл 22 раза и три раза потерпел поражение. На счету Диллашоу 20 побед и пять поражений в 25 поединках. 

Ранее Стерлинг ответил на вопрос, с кем хотел бы провести следующую защиту пояса UFC.

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