Махачев: всю жизнь просил сильных соперников, но всю карьеру они не хотели со мной драться

Чемпион в лёгком весе UFC Ислам Махачев высказался о поединках с сильными соперниками.

«Смотрел поединок Дариуша, они показали хороший бой. Думаю, один из претендентов — Бенеил. Не знаю, с кем меня поставят. Всю жизнь просил сильных соперников, но всю карьеру они не хотели со мной драться. Рад, что в первую очередь эта проблема решена. Им придётся со мной драться», — заявил Махачев на пресс-конференции.

Дариуш победил Гамрота раздельным решением судей на UFC 280.

На счету Дариуша 22 победы, четыре поражения и одна ничья. В активе Гамрота 21 победа, одно поражение.

Махачев в главном поединке досрочно победил Оливейру болевым приёмом. На счету Махачева 23 победы и одно поражение. У Оливейры 33 победы, девять поражений.

Ранее Махачев предположил, что после боя ему бы сказал Абдулманап Нурмагомедов.