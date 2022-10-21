Излишняя самоуверенность и патологическое упрямство: что может помешать Махачеву и Яну победить на UFC 280

Ислам Махачев и Пётр Ян подходят к турниру UFC 280 в статусе фаворитов. Одноклубник Хабиба Нурмагомедова уже давно считается сильнейшим борцом лёгкого дивизиона и намерен продемонстрировать это в бою с Чарльзом Оливейрой, а экс-чемпион легчайшего веса заметно превосходит в опыте молодого Шона О’Мэлли. Однако бразилец и американец способны удивить своих соперников, если те не смогут отойти от выбранных на поединки стратегий или позволить себе недооценить оппонентов. Что может помешать россиянам добиться успеха в Абу-Даби — в материале RT.

Сверхуверенность в борьбе и отсутствие гранитной челюсти

За последние несколько лет Чарльз Оливейра успел проделать путь от середняка лёгкого дивизиона до обладателя титула и рекордсмена Абсолютного бойцовского чемпионата по числу досрочных побед. С декабря 2020 года он взял верх над четырьмя звёздами категории и, если бы не проваленное взвешивание, мог бы не только владеть поясом, но и претендовать на повторение достижения по количеству последовательных защит. Тем примечательнее, что все эти успехи не позволяют считать его фаворитом в главном поединке UFC 280. В преддверии шоу букмекеры отдают предпочтение Исламу Махачеву. Хотя ранее он не бился ни с одним действующим представителем топ-5 рейтинга.

К турниру в Абу-Даби россиянин подходит на серии из десяти выигранных схваток, шесть из которых были завершены досрочно. А также в статусе неофициального лидера лёгкого веса и его самого доминирующего борца. По проценту успешных проходов в ноги он уже занимает первое место среди действующих представителей дивизиона (66,7%), а по общему числу проведённых тейкдаунов (24) входит в десятку. И это при живых ветеранах Клэе Гуиде, Френки Эдгаре и Джиме Миллере, каждый из которых бьётся в крупнейшем MMA-промоушене планеты уже более 14 лет.

Сам Махачев прекрасно знает о своих сильных сторонах. Как в ходе медиадня, так и на официальной пресс-конференции он подчёркивал своё преимущество в борцовских навыках и открыто говорил о намерении финишировать соперника на «нулевом этаже». Но если в битвах, например, с Дэном Хукером или Бобби Грином делать на этом акцент было бы логично, то в дуэли с Чарльзом Оливейрой может быть опрометчиво. Ведь на этот раз ему будет противостоять не испытывающий колоссальные проблемы на земле кикбоксёр, а мастер бразильского джиу-джитсу, неоднократно подтверждавший свой статус в октагоне. Ранее Дю Бронкс уже 16 раз заставлял противников сдаваться и наверняка будет иметь очередной шанс.

Намерение Махачева продемонстрировать превосходство в грэпплинге понятно. Судя по его словам, он собирается не просто взять верх над Оливейрой и стать вторым российским чемпионом в лёгком весе в истории, но и расправиться с соперником «на его территории». И хотя желание доказать всему миру, кто лучший борец категории, вызывает уважение, риски слишком велики. Чарльз готов воспользоваться любой ошибкой и как мгновенно набросить гильотину или треугольник, так и пробраться за спину с целью провести удушающий сзади.

Ранее не один спортсмен терпел сокрушительное поражение из-за недооценки способностей Оливейры в грэпплинге. Большинство из них были прекрасно осведомлены о его козырях, но всё равно пытались проходить ему в ноги, за чем следовало незамедлительное наказание. Тот же Гуида и физически мощный Кевин Ли настолько неосмотрительно пошли вперёд, что буквально залетели в ожидавшую их гильотину. Даррен Элкинс хоть и сумел впечатать Чарльза в пол, но на секунду замешкался и тут же был заключён в треугольник. Такая же участь постигла и Энди Огли, а Эфрейн Эскудеро и Дастин Порье позволили бразильцу забраться себе на спину и оттуда закрепить замок на шее.

Безусловно, эти соперники Оливейры отличались по уровню борцовского мастерства и уж точно уступали в этом аспекте Махачеву. Но всех их объединяло невнимание как к его физическим качествам, так и к навыкам в грэпплинге. И по словам Ислама может сложиться впечатление, что он собирается допустить такую же ошибку. Да, у него за плечами есть множество часов спаррингов с топовыми оппонентами и даже самим Хабибом Нурмагомедовым, но это не гарантирует ему преимущество на земле. Чарльз по праву считается одним из самых изворотливых бойцов и не упустит шанса воспользоваться осечкой противника.

Поэтому некоторые эксперты и считают, что размен в стойке будет даже выгоднее Махачеву, ведь в этом случае он фактически нивелирует сильные стороны Оливейры. Пусть на ногах бразилец тоже предельно опасен, но всё же зачастую действует опрометчиво и допускает множество ошибок. В сражениях с Джастином Гэтжи и Дастином Порье он по разу оказывался в нокдауне, на настил его отправлял и участник шоу The Ultimate Fighter Давид Теймур, а Каб Свонсон и вовсе побеждал досрочно. Ислам вряд ли сумеет повторить их достижения, ведь он гораздо более осторожный ударник, однако имеет возможность планомерно перебивать Чарльза и при этом не пропускать сам. Недаром он заслужил звание рекордсмена UFC по защите (0,79 попадания в среднем за минуту), а также занимает второе место по точности ударов, уступая лишь всё тому же Гэтжи.

Но в этом случае Махачев тоже рискует. Во-первых, излишняя осмотрительность может стать для судей лишним поводом отдать предпочтение Оливейре. Во-вторых, бывший чемпион достаточно искусен в стойке и может достать претендента. А гранитной челюстью Ислам похвастаться не может. В 2015 году он пропустил сокрушительный встречный удар и проиграл Адриано Мартинсу.

Боксёрские навыки и заряженность на нокаут

В бою Петра Яна и Шона О’Мэлли ситуация диаметрально противоположная. В этом случае встретятся сильнейшие ударники, обладающие отличными боксёрскими навыками. Но если россиянин уже успел проявить их в дуэлях с топами легчайшего веса, то американец пока таким опытом не обладает. И хотя у него за спиной не стоит один из величайших бойцов в истории MMA, руководство продолжает выдавать ему один аванс за другим. И уже в Абу-Даби 11-й номер рейтинга может при помощи одного точного удара перемахнуть через всех звёзд категории и стать первым претендентом. Даже Конору Макгрегору пришлось приложить больше усилий и расправиться с большим числом мощных соперников, чтобы добраться до Жозе Алдо.

Если верить словам обоих противников, то в этом поединке они также постараются не пользоваться слабостями друг друга, а сделать акцент на своих сильных качествах. За последние дни ни один из них даже не рассмотрел вариант, при котором схватка может переместиться на землю. Хотя Яну это было бы довольно выгодно. Пусть он и базовый боксёр, но за годы в смешанных единоборствах очень здорово прокачался и в других аспектах. Достаточно вспомнить, как он швырял по клетке Алджэмейна Стерлинга и легко переводил самого Юрайю Фейбера — основателя зала Team Alpha Male, в первую очередь прославившегося своей борьбой.

Чего нельзя сказать об О’Мэлли. В предыдущих десяти боях в UFC он пропустил шесть тейкдаунов, а его процент защиты от проходов в ноги составляет всего 64%. А Ян хоть и нечасто пытается укладывать визави на землю (1,48 попытки в среднем за 15 минут), зато преуспевает в этом (61,5% случаев). По этому показателю он уступает лишь действующему представители категории Монтелу Джексону (75,9%).

Но, несмотря на всё это, вероятность того, что Ян откажется от возможности зарубиться, слишком мала. После двух подряд поражений от Стерлинга он наверняка захочет продемонстрировать предельно яркое и доминирующее выступление, чтобы удивить всех критиков. А «залёживание» соперника вряд ли поможет достичь этой цели. Скорее всего, Пётр будет стараться не просто нокаутировать Шона, но и отомстить ему за все те грубые высказывания в его адрес, которые тот позволял на протяжении последних лет. И стычка на пресс-конференции — лишнее тому подтверждение.

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Однако О’Мэлли не слабый ударник. Пусть его нельзя назвать разносторонним бойцом, но в разменах он очень хорош. За счёт длинных рук Шон способен удерживать оппонента на выгодной для себя дистанции, а рефлексы и тайминг делают его крайне мастеровитым контрпанчером. И в этом плане он кажется более опасным, чем тот же Кори Сэндхаген, с которым Ян бился год назад. Пусть тот и обладал большим арсеналом, но под давлением терялся и не мог акцентированно отвечать.

О’Мэлли хорош на встречных курсах и теоретически может создать серьёзные проблемы Яну. Его правый прямой и апперкот отмечал и сам Пётр, но не стоит забывать и об атаках левой. Шон здорово меняет стойки и способен нокаутировать даже из непривычной для себя позиции. Именно этот приём помог ему расправиться с Томасом Алмейдой — ярким спортсменом, который несколько лет назад считался одним из главных талантов легчайшего дивизиона.

Безусловно, если О’Мэлли не сможет действовать первым номером, то, скорее всего, лишится возможности атаковать ногами, в чём он добился значительного прогресса. Но даже при таком раскладе будет иметь высокие шансы на успех. Пусть Ян и крайне крепок физически, но безупречной обороной никогда не славился. По числу попаданий его превосходили и Сэндхаген со Стерлингом, и даже Джимми Ривера. А Шон бьёт лучше любого из них.