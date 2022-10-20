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Махачев и Оливейра устроили перепалку на пресс-конференции UFC

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра устроили перепалку на пресс-конференции.
Махачев и Оливейра устроили перепалку на пресс-конференции UFC
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Я дома. Я рад находиться в таком месте. Я привык, мне нравится такая атмосфера. Постоянно говорю людям, чтобы они приезжали в Бразилию, но они отказываются», — сказал Оливейра на пресс-конференции.

«Мы неоднократно просили Дану Уайта организовать бой в Бразилии, но матчмейкеры этого не сделали. Этот парень хочет проводить денежные бои, но при этом не говорит по-английски. Как только ты сказал о желании подраться в Бразилии, я сразу отреагировал… Ты много раз пытался избежать этого поединка, всегда вызывал кого-то, но никогда не произносил моё имя», — ответил Махачев.

Бой Махачева с Оливейрой состоится на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 280 в ночь с 22 на 23 октября мск.

Ранее Махачев рассказал, как собирается победить Оливейру.

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