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Махачев рассказал, как собирается победить Оливейру

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Махачев рассказал, как собирается победить Оливейру
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Давайте посмотрим, кого он бил перед тем, как драться за пояс. Пусть задаст себе вопрос, кто заслуживает, а кто нет. Закончить бой в партере. Почему так важно? У него наибольшее количество досрочных побед в UFC. Хочу отобрать у него этот рекорд. В последних боях я финишировал своих оппонентов. Надеюсь сделать это через два дня», — рассказал Махачев на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что надеется финишировать Оливейру.

Бой Махачева с Оливейрой состоится на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 280 в ночь с 22 на 23 октября мск.

Ранее Махачев заявил, что хочет превзойти достижения Хабиба Нурмагомедова.

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