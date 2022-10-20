Махачев рассказал, как собирается победить Оливейру

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Давайте посмотрим, кого он бил перед тем, как драться за пояс. Пусть задаст себе вопрос, кто заслуживает, а кто нет. Закончить бой в партере. Почему так важно? У него наибольшее количество досрочных побед в UFC. Хочу отобрать у него этот рекорд. В последних боях я финишировал своих оппонентов. Надеюсь сделать это через два дня», — рассказал Махачев на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что надеется финишировать Оливейру.

Бой Махачева с Оливейрой состоится на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 280 в ночь с 22 на 23 октября мск.

Ранее Махачев заявил, что хочет превзойти достижения Хабиба Нурмагомедова.