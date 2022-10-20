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Махачев заявил, что хочет превзойти достижения Нурмагомедова

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев признался, что хочет превзойти достижения бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.
Махачев заявил, что хочет превзойти достижения Нурмагомедова
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Я хочу провести больше защит титула, а затем перейти в полусредний дивизион», — приводит слова Махачева Sport24.

В октябре 2020 года Нурмагомедов после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 254 объявил о завершении карьеры.

22 октября Махачев проведёт поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что Оливейра намерен в случае победы над Махачевым провести поединок с Нурмагомедовым.

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