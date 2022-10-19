Оливейра намерен в случае победы над Махачевым провести бой с Нурмагомедовым
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«Я выиграю [поединок] с Исламом, и бой с Хабибом станет реальностью. Я заставлю его вернуться», — заявил Оливейра на пресс-конференции перед боем с Махачевым.
Поединок Оливейры и Махачева за вакантный титул чемпиона UFC в лёгком весе пройдёт 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Напомним, что Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году после победы над американцем Джастином Гэтжи.
Ранее Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя между Махачевым и Оливейрой.