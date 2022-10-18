Узнать больше

Нурмагомедов: Махачев оседлает Оливейру, как лошадь

Короткая ссылка
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.
Нурмагомедов: Махачев оседлает Оливейру, как лошадь
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Ислам оседлает Оливейру, как лошадь. Многие люди недооценивают Ислама, считая, что Оливейра хорош в партере. Но он не обладает какими-то выдающимися навыками в грэпплинге», — цитирует Нурмагомедова BJPenn.

22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби Ислам Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой.

Бразилец потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу над Джастином Гэтжи, титул остался вакантным.

Ранее Махачев рассказал, когда перейдёт в средний вес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить