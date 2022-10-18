Нурмагомедов: Махачев оседлает Оливейру, как лошадь
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«Ислам оседлает Оливейру, как лошадь. Многие люди недооценивают Ислама, считая, что Оливейра хорош в партере. Но он не обладает какими-то выдающимися навыками в грэпплинге», — цитирует Нурмагомедова BJPenn.
22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби Ислам Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой.
Бразилец потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу над Джастином Гэтжи, титул остался вакантным.
Ранее Махачев рассказал, когда перейдёт в средний вес.