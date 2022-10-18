Нурмагомедов: Махачев оседлает Оливейру, как лошадь

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Ислам оседлает Оливейру, как лошадь. Многие люди недооценивают Ислама, считая, что Оливейра хорош в партере. Но он не обладает какими-то выдающимися навыками в грэпплинге», — цитирует Нурмагомедова BJPenn.

22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби Ислам Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой.

Бразилец потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу над Джастином Гэтжи, титул остался вакантным.

Ранее Махачев рассказал, когда перейдёт в средний вес.