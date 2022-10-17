Махачев назвал условие для перехода в полусредний вес

Российский легковес UFC Ислам Махачев рассказал, когда перейдёт в средний вес.

«Мне нужно защитить пояс как минимум три-четыре раза, чтобы перейти в полусредний вес. Я не хочу, как Усман, побеждать одних и тех же соперников, я буду готов драться за своё наследие с другими бойцами», — цитирует Махачева Shak MMA.

22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби Ислам Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

Ранее Ислам Махачев поделился ожиданиями от поединка с Оливейрой в Абу-Даби.