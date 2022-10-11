Махачев — о бое с Оливейрой: не думаю, что это самое большое испытание в моей карьере

Российский боец UFC Ислам Махачев поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой в Абу-Даби.

«Чарльз очень опасен. Он всегда добивает своего противника, и он опасен в ударах и на земле. Но я верю в свои навыки. Я не думаю, что это самое большое испытание в моей карьере», — цитирует Махачева The National.

Махачев сразится с Оливейрой 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что Оливейра легко победит Махачева.