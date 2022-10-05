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Макгрегор считает, что Оливейра легко победит Махачева

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от поединка Чарльза Оливейры и Ислама Махачева.
Макгрегор считает, что Оливейра легко победит Махачева
  • Gettyimages.ru
  • © Richie Banks/Zuffa LLC

«Лёгкая победа Оливейры», — написал Макгрегор в Twitter.

Махачев сразится с Оливейрой 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

Ранее экс-претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер раскритиковал Махачева.

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