Макгрегор считает, что Оливейра легко победит Махачева
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«Лёгкая победа Оливейры», — написал Макгрегор в Twitter.
Махачев сразится с Оливейрой 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.
Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.
Ранее экс-претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер раскритиковал Махачева.