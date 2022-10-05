Макгрегор считает, что Оливейра легко победит Махачева

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от поединка Чарльза Оливейры и Ислама Махачева.

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