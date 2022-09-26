Чендлер: правда заключается в том, что Махачев ни с кем не дрался

Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер раскритиковал россиянина Ислама Махачева, готовящегося сразиться за вакантный пояс.

«Не имею ничего против Ислама, но вы говорите, что он отлично смотрится, а временами даже выглядит непобедимым. Но на самом деле он ни с кем не дрался. И это правда. Он побил 14-го номера рейтинга, а затем побил Хукера, у которого была серия из трёх или четырёх поражений», — приводит слова Чендлера MMA Fighting.

Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Nights. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.

Ранее бразильский боец смешанных единоборств Клебер Соуза оценил шансы Махачева в титульном поединке UFC с бразильцем Оливейрой.