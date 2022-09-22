Соуза: Оливейра закончит бой с Махачевым в первом или втором раунде

Бразильский боец смешанных единоборств Клебер Соуза оценил шансы россиянина Ислама Махачева в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Мы хорошо знакомы с Чарльзом. Думаю, что в первом или втором раунде он закончит этот бой. Нокаутирует или завершит всё в борьбе. У него все шансы выиграть. К сожалению, у бойца из России не будет никаких шансов», — заявил Соуза в интервью «Матч ТВ».

Россиянин сразится с бразильцем 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Nights. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.

Ранее сообщалось, что Махачев начал финальный этап подготовки к бою за титул чемпиона UFC.