Махачев начал финальный этап подготовки к бою за титул чемпиона UFC

В команде Ислама Махачева рассказали о ходе подготовки к поединку за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Ислам и вся команда начали заключительный этап подготовки к бою. Сбор начался в Дубае», — цитирует представителя команды ТАСС.

Россиянин сразится с бразильцем 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.

Ранее Нурмагомедов высказался о возможной смене весовой категории Махачевым.





