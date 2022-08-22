Нурмагомедов высказался о возможном переходе Махачева в полусредний вес
«Ну, об этом пока рано говорить. Ислам ещё чемпионом не стал. Но если он выиграет и защитится пару раз, я думаю, что можно было бы. Он, когда в хорошей форме, 81 кг весит. Драться в 77… Не знаю», — цитирует Нурмагомедова «Чемпионат».
Россиянин сразится с бразильцем Чарльзом Оливейрой 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.
Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.
26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.
Ранее американский боец смешанного стиля Белал Мухаммад поделился ожиданиями от предстоящего титульного боя UFC между Махачевым и Оливейрой.