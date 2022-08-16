Мухаммад высказался о предстоящем бое между Махачевым и Оливейрой

Американский боец смешанного стиля Белал Мухаммад поделился ожиданиями от предстоящего титульного боя UFC между Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Я вижу, насколько хорош Махачев в партере. Это другой уровень, нежели думают многие бойцы. Есть джиу-джитсу, а есть дагестанское джиу-джитсу. Оно намного жёстче, намного сильнее. Ислам не будет бояться переводить Оливейру в партер. Я думаю, что Ислам попытается задушить Оливейру, и это будет долгая ночь для Чарльза», — цитирует Мухаммада Helen Yee Sports.

Россиянин сразится с бразильцем 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.

Ранее Оливейра заявил, что не хотел драться с Махачевым за титул чемпиона UFC в лёгком весе.