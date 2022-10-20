Профессионализм Оливейры, бой с Волкановски и сравнение О'Мэлли с Макгрегором: что обсуждали Махачев и Ян перед UFC 280

Ислам Махачев считает, что Чарльз Оливейра должен проявить профессионализм и сделать вес перед их очным поединком на UFC 280. Об этом россиянин заявил в ходе медиадня перед турниром в Абу-Даби. Также он рассказал, какой план намерен избрать на бой с бразильцем, и выразил готовность сразиться с обладателем титула в полулёгком весе Александром Волкановски. В свою очередь, Пётр Ян объяснил выбор Шона О’Мэлли в качестве оппонента и сравнил своего будущего противника с Конором Макгрегором.

«В борьбе меня не остановить»

В субботу в Абу-Даби состоится турнир UFC 280, в главном карде которого пройдут сразу два крупных поединка с участием россиян. И если Пётр Ян будет пытаться вновь вернуться в чемпионскую гонку в легчайшем весе, то Ислам Махачев постарается укрепиться в статусе сильнейшего легковеса планеты. Как россиянин признался в ходе общения с журналистами, он уже сейчас считает себя лучшим представителем категории, а на шоу собирается продемонстрировать это любителям смешанных единоборств.

«Сейчас он чемпион. Считается лучшим в лёгком весе, но едва ли это так… Я чувствую, что пришло моё время. Верю, что… я лучший легковес в мире», — сказал Махачев.

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В преддверии схватки одна из главных интриг заключается в том, в каком ключе она будет проходить. По логике противостояние двух грэпплеров должно проходить в партере, где оба способны продемонстрировать свои сильнейшие качества, но на практике бывают исключения. Например, в серии битв между Камару Усманом и Колби Ковингтоном. Тогда полусредневесы отказались использовать своё главное оружие и предпочли размениваться в стойке, где успешнее оказался нигериец. Однако Махачев подчеркнул, что не намерен отходить от изначального плана и готов продемонстрировать своё превосходство в данном аспекте над обладателем чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу.

«В борьбе меня не остановить. Я намерен делать своё дело. Всегда буду действовать одинаково: переводить на землю, удерживать, изматывать и финишировать. Моя цель — победить досрочно в партере, ведь я должен показать всем свой уровень борьбы», — заверил четвёртый номер рейтинга.

С одной стороны, объяснить уверенность Махачева несложно. За годы тренировок его пути пересекались со многими сильными борцами, а регулярные спарринги с Хабибом Нурмагомедовым подарили ему бесценный опыт. В отличие от множества коллег, он имел возможность практически каждый день соперничать с одним из сильнейших бойцов в истории MMA, как никто другой доминировавшим на канвасе.

Тем не менее, Махачев поспешил отдать должное Оливейре и подчеркнул, что фокусировался на защите от его удушающих приёмов, а также не стал недооценивать его физические качества. Многие считают его мощнее визави, но по мнению самого россиянина, об этом можно будет судить только после начала дуэли.

«Нет, не строил план, исходя из этого. Пока ты не схватишь противника, ты не почувствуешь (сильнее ли ты)», — добавил Махачев.

Примечательно, что уже сейчас многие обсуждают не только бой между Махачевым и Оливейрой, но и потенциальную встречу россиянина с Александром Волкановски. По словам президента UFC Даны Уайта, именно австралиец следующим получит шанс побороться за трофей, поединок пройдёт на его родине в Перте. И как отметил Ислам, такая перспектива его устраивает.

«Почему бы и нет? Да, я готов биться с Волкановски в Австралии. Однажды я уже бывал там. Могу полететь снова. Это будет хороший бой», — предположил Махачев.

В настоящий момент Волкановски находится в Абу-Даби и готов выйти на замену одному из участников главного боя вечера, если тот по тем или иным причинам не сможет биться. Как сказал Махачев, потенциальные оппоненты уже успели пересечься и перекинуться парой фраз.

«Признаюсь, я встретил Волкановски внизу — он низкого роста. Я спросил: «Зачем тебе понадобилось сбрасывать вес прямо сейчас?». Но если я одержу верх над Алексом, люди скажут, что я победил уступающего мне по росту соперника, хотя люди всегда найдут, что обсудить», — заявил россиянин.

Необходимо понимать, что замена противника может произойти не только из-за травмы, но и из-за несделанного веса. А с этим у Оливейры совсем недавно были проблемы. В мае он не смог уложиться в лимит категории и был лишён титула, хотя уже в первом раунде разобрался с Джастином Гэтжи. По мнению Махачева, в этот раз Чарльз должен продемонстрировать профессионализм и успешно пройти процедуру взвешивания. При этом в себе Ислам не сомневается, хотя ему необходимо «согнать» ещё около пяти килограммов.

«Шон является проектом UFC и хочет быть, как Конор»

Что касается поединка между Яном и О’Мэлли, то многих по-прежнему интересует выбор соперника для россиянина. Да, с медийной точки зрения сравниться с американцем могут лишь считанные представители легчайшего дивизиона, но его спортивные достижения пока вряд ли соответствуют уровню его популярности. На данный момент он занимает лишь 11-е место в рейтинге и не имеет в послужном списке побед над топами. Марлону Вере он проиграл уже в первом раунде, а сражение с Педро Муньосом было остановлено из-за проблем бразильца с глазом. При этом в случае успеха Шон может сходу получить право побороться за пояс, о чём недавно официально объявил Уайт.

«Учитывая то, что бойцы из топ-5 были заняты, (смотрели) с кем можно было подраться, чтобы максимально (быстро) вернуться в титульную гонку. Мы изъявили желание сразиться с Шоном О’Мэлли. Эта идея понравилась матчмейкингу», — сказал Ян в ходе медиадня.

Эта схватка действительно может стать решающей в карьере О’Мэлли. Победа над Яном не только поможет ему в кратчайшие сроки пройти путь до статуса претендента на трофей, но и поспособствует развитию собственного бренда. В этом уверен и Уайт, по мнению которого эта битва может иметь для Шона такое же значение, как дуэль с Жозе Алдо для Конора Макгрегора. Правда, сам россиянин не готов брать на себя роль бразильца.

«С точки зрения пиара, этот бой похож на поединок Алдо с Макгрегором. Так как Шон является проектом UFC и хочет быть, как Конор. Но я уверен, что исход будет другим», — заявил экс-чемпион.

При этом сам Пётр не сомневается, что заслуживает права уже в ближайшем будущем сразиться за звание сильнейшего легковеса организации. Россиянин считает себя единственным достойным кандидатом, а также уверен, что был сильнее в обоих сражениях с Алджэмейном Стерлингом.

«Я выиграл оба боя. Первый безоговорочно, второй пусть был близким, но уверен, что взял верх. Поэтому я хочу забрать трофей», — поделился мнением россиянин.

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Тем не менее, схватка с О’Мэлли обещает стать серьёзным испытанием для Яна. И дело не только в габаритах и боксёрских навыках его противника, но и формате. Россиянин всегда считался бойцом, которому необходимо немного времени на раскачку. И в пятираундовых дуэлях у него было достаточно времени, чтобы не только разогреться, но и измотать своего оппонента. В Абу-Даби же в его распоряжении будет лишь 15 минут, что также может стать подспорьем для американца.

«Да, я понимаю, что три раунда — другая дистанция. Необходимо быть таким же сфокусированным, просто немного острее… Знаю, что нужно делать. Пересмотрел своё видение поединка. Не думаю, что это будет проблемой для меня… Надо включаться с первого», — заверил Ян.

Примечательно, что заставить россиянина усомниться в своём успехе не могут ни необходимость менять тактику с учётом формата боя, ни мастерство американца. Так, Ян отметил сильные стороны О’Мэлли, но также рассказал, как работал над их нейтрализацией.

«Безусловно, у него есть навыки в стойке. Он неординарный, нестандартный. Но если брать в целом его собранность, ментальную составляющую, уверен, что я сильнее… У него есть точность, техника нанесения удара, тайминг. Но кого он бил? Не думаю, что попасть по ним было так трудно. Он исполняет правый оверхенд, апперкот. Левой он не атакует, пинается ногами. Необходимо понимать, что именно он делает. Например, у меня был спарринг-партнёр, который очень сильно бьёт справа. Понимал это и двигался в определённом направлении. За два раунда он не сразу не смог пустить её в ход», — рассказал Ян.