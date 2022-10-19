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Чемпион UFC Прохазка рассказал, как провёл три дня без еды в тёмной комнате

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе, чешский боец смешанных единоборств (MMA) Иржи Прохазка рассказал, как провёл в тёмной комнате три дня без еды.
Чемпион UFC Прохазка рассказал, как провёл три дня без еды в тёмной комнате
  • Gettyimages.ru
  • © Yong Teck Lim

«Ты можешь противостоять своим демонам, находясь в течение трёх дней в кромешной темноте. Это очень полезно. Ты остаёшься наедине с самим собой. Никто тебя не беспокоит. Я не ел, только пил воду. Когда ты не принимаешь пищу, процессы в твоём организме протекают намного сильнее, твой разум работает лучше. Три-четыре дня — это не так уж и много. Я применяю эту практику только для того, чтобы понять, кто я есть на самом деле. Только тогда я начинаю тренироваться, зная, что могу быть честным к себе», — приводит слова Прохазки The MMA Hour.

Прохазка будет защищать титул чемпиона в матче-реванше против бразильца Гловера Тейшейры 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

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