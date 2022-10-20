Оливейра высказался о праве Махачева драться за титул UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра заявил, что не считает россиянина Ислама Махачева заслуженным претендентом на титул.

«Ислам заслуживает уважения, которое получает, однако, как по мне, он должен был подраться с кем-то из топ-5, как это сделал я. А не просто выезжать на чьей-то известности и пропускать очередь, как он это сделал», — сказал Оливейра на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что Махачев получил титульный бой из-за Хабиба Нурмагомедова.

22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби Ислам Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой.

Бразилец потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу над Джастином Гэтжи, титул остался вакантным.

Ранее сообщалось, что Оливейра намерен в случае победы над Махачевым провести бой с Нурмагомедовым.