«Ислам пройдётся по Чарльзу катком»: что говорят за две недели до боя Махачев — Оливейра на UFC 280

Ислам Махачев не считает бой с Чарльзом Оливейрой за титул чемпиона UFC в лёгком весе самым большим испытанием в карьере. Хабиб Нурмагомедов твёрдо уверен, что соотечественник пройдётся по сопернику катком. А тренер Хавьер Мендес заявляет, что его подопечный и вовсе превосходит своего земляка в ударной подготовке. Однако бразилец считает, что это не помешает ему нокаутировать россиянина в первом раунде. О чём говорят за две недели до главного поединка турнира UFC 280 — в материале RT.

До боя между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 остаётся чуть менее двух недель. Однако спортсмены и их команды уже активно подогревают интерес болельщиков к очному противостоянию, в котором на кону будет стоять чемпионский титул в лёгком весе.

Первым накалять обстановку начал россиянин. В социальных сетях он выразил сомнение, что схватка вообще состоится, поскольку соперник на тот момент не прибыл в ОАЭ, где пройдёт мероприятие.

«Две недели до боя, а Чарльз и его команда ещё не в Абу-Даби. Должен ли я начинать переживать?» — написал спортсмен, опубликовав скриншот с обещанием бразильца приехать за 20 дней до поединка.

«Успокойся, папа в пути. Привет, Абу-Даби», — почти сразу ответил на выпад соперника Оливейра, не став вдаваться в причины заминки.

Оба бойца настроены исключительно на победу и всячески подчёркивают, что не собираются сражаться все пять раундов. По словам Чарльза, за последнее время он стал ещё сильнее физически и планирует всё решить в самом начале поединка.

«Я нокаутирую Ислама в первом раунде. Не знаю, каким ударом, но я его нокаутирую. Я уверен в одном: у меня очень тяжёлый удар — если я попаду, он упадёт. В последних схватках у меня получалось фокусироваться на себе, а не на действиях оппонента. Мне просто нужно быть Чарльзом Оливейрой», — заявил бразилец в интервью «Спорт-Экспрессу».

В свою очередь, Махачев считает, что в его карьере были и более серьёзные соперники. Хотя и признаёт важность этого боя.

«Чарльз очень опасен. Он всегда готов досрочно закончить бой и представляет опасность как в стойке, так и в партере. Но я верю в свои навыки и готов драться… Думаю, это не самое большое испытание в моей карьере. Возможно, я побеждал того, у кого было больше навыков. Но сейчас он чемпион. И в данный момент ему кажется, что его никто не сможет остановить, так как идёт на хорошей победной серии (а раньше у него хватало поражений) и финишировал всех своих соперников», — сказал спортсмен в интервью The National.

Уверен в своём подопечном и бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. По его мнению, Махачев сейчас находится на пике формы и никто не сможет его остановить.

«Исламу 30 лет, через неделю после боя исполнится 31. Это самое хорошее время для любого спортсмена, любого атлета. Это время, когда ты должен соединяться ментально и физически. Сейчас у Ислама такой пик. И я считаю, что по всем навыкам он лучше.

Конечно, есть определённые опасные моменты, над которыми мы работаем. Исламу нужно опасаться, быть осторожным. А так... Думаю, что он переедет его катком. Сугубо личное мнение. Может быть, кому-то оно не понравится… Некоторые люди видят в этом неуважение, я этого не вижу. 22 октября мы просто хотим его пройти», — сказал Хабиб в интервью UFC Russia.

Более того, тренер Хавьер Мендес, который сейчас работает с Исламом, а ранее занимался с Хабибом, считает, что в части ударной подготовки боец даст фору и самому Нурмагомедову.

«В Дагестане в зале своего отца Хабиб тренировался только со мной. По сути, больше он в стойке ни с кем не отрабатывал. Так что время, которое он уделял ударной подготовке, было весьма ограниченным, тогда как Ислам поступал весьма разумно и тренировался и с другими людьми. У него на родине с ним работают отличные тренеры. Ударная техника Ислама превосходит технику Хабиба лишь потому, что он оттачивал её круглый год… Ислам постоянно совершенствуется, он, безусловно, один из лучших универсалов, которых мне доводилось тренировать», — приводит слова Мендеса MMA Junkie.

Согласен с членами команды Махачева бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо. По его словам, россиянин единственный, кто способен победить бразильца.

«У него крепкий стиль ведения боя. Ровно по той же причине я одолел Деметриуса Джонсона: моя борьба сокрушила всё, что он пытался продемонстрировать. Борьба может служить тебе страховкой. Такая прочная база, как борьба, скорее всего, способна нейтрализовать всё, что могут предложить любые другие боевые искусства», — заявил Сехудо.

Впрочем, далеко не все ждут фееричного противостояния. Так, Джастин Гэтжи, которого поочерёдно одолели Нурмагомедов и Оливейра, считает, что схватка в Абу-Даби окажется не очень интересной.

«Бой может получиться как потрясающим, так и невероятно скучным. Скорее всего, Махачев победит решением, но Оливейра отлично себя показывает», — отметил американец.

В то же время, по мнению чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга, команда россиянина пытается оказывать психологическое давление на соперника, поскольку бразилец сильнее в клетке.

«Вероятно, таким образом они хотят «залезть в голову» Оливейре. Может быть, они считают, что смогут сломить его, если успеют предварительно повлиять на него. Надеются, что на поединок выйдет тот старый Оливейра, который перестаёт сражаться по ходу боя. Но не знаю, мне кажется, сейчас у Чарльза другой настрой», — сказал Стерлинг в интервью YouTube-каналу LowKick MMA.

Не верит в победу Махачева и бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе Энтони Смит. По его мнению, Оливейра способен сдержать борьбу россиянина.

«Чарльз очень часто атакует и создаёт множество моментов. Если потребуется, он способен делать это на протяжении всех 25 минут. На мой взгляд, таким образом он как минимум сможет нивелировать основной конёк Ислама, его борьбу, а ударная техника у Оливейры лучше. Я считаю, что он сильнее в стойке, лучше наносит удары и лучше работает по корпусу. Так что по меньшей мере он сможет нейтрализовать борьбу Ислама. Не думаю, что его получится контролировать», — приводит слова Смита MMA Fighting.

Дал свой прогноз на бой и бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор.

«Оливейра победит — и сделает это легко», — написал спортсмен в социальных сетях в ответ на вопрос фаната.