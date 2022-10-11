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Гаджиев назвал фаворита боя Ян — О'Мэлли

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Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, кого считает фаворитом в бою между Петром Яном и Шоном О'Мэлли.
Гаджиев назвал фаворита боя Ян — О'Мэлли
  • globallookpress.com
  • © Louis Grasse/Keystone Press Agency

«Если оба выйдут в своих лучших кондициях, то у Петра не должно быть проблем. Плюс Шон ещё ничего не выигрывал. Да и с психологической точки зрения Ян не имеет проблем. Пётр — фаворит», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Бой О'Мэлли и Яна в легчайшем весе пройдёт на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Американский спортсмен провёл 16 боёв в ММА, в которых выиграл 15 раз. В последнем из них О'Мэлли бился с бразильцем Педро Муньосом. Схватка была признана несостоявшейся, так как оппонент Шона не смог продолжать драться из-за проблем с глазом.

На счету Яна 16 побед в 19 поединках. В апреле россиянин единогласным решением судей проиграл Алджэмейну Стерлингу и не смог вернуть себе звание чемпиона в легчайшем весе.

Ранее бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе американский боец Энтони Смит поделился ожиданиями от боя Петра Яна и Шона О'Мэлли.

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