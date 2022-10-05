Смит: Ян — удобный соперник для О'Мэлли

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе американский боец Энтони Смит поделился ожиданиями от боя Петра Яна и Шона О'Мэлли.

«Ян является одним из самых удобных соперников для О'Мэлли. Я не могу сказать, что Шон — фаворит, но ему по силам победить. Это будет интересное противостояние. Если Шон верно разыграет свои карты, то у него будут шансы на успех», — приводит слова Смита MMAJunkie.

Бой О'Мэлли и Яна в легчайшем весе пройдёт на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Американский спортсмен провёл 16 боёв в ММА, в которых выиграл 15 раз. В последнем из них О'Мэлли бился с бразильцем Педро Муньосом. Схватка была признана несостоявшейся, так как оппонент Шона не смог продолжать драться из-за проблем с глазом.

На счету Яна 16 побед в 19 поединках. В апреле россиянин единогласным решением судей проиграл Алджэмейну Стерлингу и не смог вернуть себе звание чемпиона в легчайшем весе.

Ранее О'Мэлли поделился эмоциями от предстоящего поединка с Яном.