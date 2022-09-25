О'Мэлли: удивлюсь, если пропущу хоть один удар от Яна

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон О'Мэлли поделился эмоциями от предстоящего поединка с бывшим чемпионом в легчайшем весе россиянином Петром Яном.

«Осталось 4 недели до того, как я побью Петра Яна. Удивлюсь, если пропущу хоть один удар от него», — написал О'Мэлли в своих социальных сетях.

Бой О'Мэлли и Яна в легчайшем весе пройдёт на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Американский спортсмен провёл 16 боёв в ММА, в которых выиграл 15 раз. В последнем из них О'Мэлли бился с бразильцем Педро Муньосом. Схватка была признана несостоявшейся, так как оппонент Шона не смог продолжать драться из-за проблем с глазом.

На счету Яна 16 побед в 19 поединках. В апреле россиянин единогласным решением судей проиграл Алджэмейну Стерлингу и не смог вернуть себе звание чемпиона в легчайшем весе.

Ранее бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Яном и О'Мэлли на UFC 280.