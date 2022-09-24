Уиттакер объяснил, за счёт чего Ян может победить О'Мэлли

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Петром Яном и Шоном О'Мэлли на UFC 280.

«Тяжело что-то предугадать, потому что у О'Мэлли одна из лучших ударных техник в промоушене. Ян — крепко сложенный боец, у него качественная подготовка. Он также может нанести ущерб и выиграть бой за счёт выносливости. А его комбинации — это просто новый уровень», — цитирует Уитаккера Sportskeeda.

Он также подчеркнул, что у российского спортсмена отлично развит бойцовский IQ. По его словам, ни у Яна, ни у О'Мэлли нет значительного преимущества в поединке.

Бой О'Мэлли и Яна в легчайшем весе пройдёт на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Американский спортсмен провёл 16 боёв в ММА, в которых выиграл 15 раз. В последнем из них О'Мэлли бился с бразильцем Педро Муньосом. Схватка была признана несостоявшейся, так как оппонент Шона не смог продолжать драться из-за проблем с глазом.

На счету Яна 16 побед в 19 поединках. В апреле россиянин единогласным решением судей проиграл Алджэмейну Стерлингу и не смог вернуть себе звание чемпиона в легчайшем весе.

Ранее О'Мэлли поделился эмоциями от предстоящего поединка с бывшим чемпионом в легчайшем весе Яном.