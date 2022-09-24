О'Мэлли: мне будет приятно как задушить Яна, так и нокаутировать

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон О'Мэлли поделился эмоциями от предстоящего поединка с бывшим чемпионом в легчайшем весе россиянином Петром Яном.

«Мне будет приятно как задушить его, так и нокаутировать. Но я думаю, что это будет классный бой по кикбоксингу. Я говорил это с самого начала, когда поединок только объявили», — заявил О'Мэлли в интервью The Schmo.

По его словам, россиянин отлично борется. При этом О'Мэлли отметил, что Ян хорошо защищается от удушающих приёмов.

Бой О'Мэлли и Яна в легчайшем весе пройдёт на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Американский спортсмен провёл 16 боёв в ММА, в которых выиграл 15 раз. В последнем из них О'Мэлли бился с бразильцем Педро Муньосом. Схватка была признана несостоявшейся, так как оппонент Шона не смог продолжать драться из-за проблем с глазом.

На счету Яна 16 побед в 19 поединках. В апреле россиянин единогласным решением судей проиграл Алджэмейну Стерлингу и не смог вернуть себе звание чемпиона в легчайшем весе.

Ранее О'Мэлли рассказал о подготовке к поединку с Яном.