О'Мэлли: я не изучаю поединки соперников, но перед Яном посмотрел много материалов

Американский боец Шон О'Мэлли рассказал о подготовке к поединку с россиянином Петром Яном.

«Я никогда не изучаю поединки своих соперников. Был только один раз, когда я перед встречей с Муньозом глянул его бой против Круза. Но перед предстоящей встречей с Яном я посмотрел гораздо больше материала», — сообщил О'Мэлли в подкасте Timbo Sugar Show.

Поединок между Яном и О'Мэлли состоится 22 октября на «Этихад Арене» на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Россиянин 10 апреля потерпел поражение от чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Ян проиграл третий раз в карьере при 16 победах.

Ранее О'Мэлли заявил, что не будет специально укладываться в нужный вес перед боем с Яном.