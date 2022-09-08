О'Мэлли предложил Яну не проводить весогонку перед боем

Американский боец Шон О'Мэлли заявил, что не будет специально укладываться в нужный вес перед боем с россиянином Петром Яном.

«Весогонка — это очень глупо. Я устал от постоянной диеты. Так что теперь я легковес. К чёрту это все, я буду весить 70 килограммов. Пётр, если ты это видишь, покажи на весах 70 кг. Я не буду делать вес к этому бою. Это мой природный вес. Так что дай мне знать, Пётр. Если ты слишком маленький и весишь где-то 68 кг, я могу уложиться и в этот вес, бро», — сказал О'Мэлли на своём YouTube-канале.

Ян выступает в легчайшем весе от 61 до 65 кг.

Поединок между Яном и О'Мэлли состоится 22 октября на «Этихад Арене» на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Россиянин 10 апреля потерпел поражение от чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Ян проиграл третий раз в карьере при 16 победах.

Ранее американский боец UFC Джей Перрин поделился мнением, почему Ян согласился на поединок с О'Мэлли.