О'Мэлли предложил Яну не проводить весогонку перед боем
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«Весогонка — это очень глупо. Я устал от постоянной диеты. Так что теперь я легковес. К чёрту это все, я буду весить 70 килограммов. Пётр, если ты это видишь, покажи на весах 70 кг. Я не буду делать вес к этому бою. Это мой природный вес. Так что дай мне знать, Пётр. Если ты слишком маленький и весишь где-то 68 кг, я могу уложиться и в этот вес, бро», — сказал О'Мэлли на своём YouTube-канале.
Ян выступает в легчайшем весе от 61 до 65 кг.
Поединок между Яном и О'Мэлли состоится 22 октября на «Этихад Арене» на турнире UFC 280 в Абу-Даби.
Россиянин 10 апреля потерпел поражение от чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Ян проиграл третий раз в карьере при 16 победах.
Ранее американский боец UFC Джей Перрин поделился мнением, почему Ян согласился на поединок с О'Мэлли.