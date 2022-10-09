Хасбик будет в углу Махачева во время боя против Оливейры на UFC 280
Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, будет находиться в углу российского бойца Ислама Махачева во время поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает менеджер Али Абдель-Азиз в Twitter.
- Gettyimages.ru
Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в лёгком весе состоится 22 октября.
Ранее Махачев выразил опасения, что Оливейра не прилетит на поединок в Абу-Даби.
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