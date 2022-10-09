Хасбик будет в углу Махачева во время боя против Оливейры на UFC 280

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, будет находиться в углу российского бойца Ислама Махачева во время поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает менеджер Али Абдель-Азиз в Twitter.

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