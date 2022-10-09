Узнать больше

Хасбик будет в углу Махачева во время боя против Оливейры на UFC 280

Короткая ссылка
Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, будет находиться в углу российского бойца Ислама Махачева во время поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает менеджер Али Абдель-Азиз в Twitter.
Хасбик будет в углу Махачева во время боя против Оливейры на UFC 280
  • Gettyimages.ru

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в лёгком весе состоится 22 октября.

Ранее Махачев выразил опасения, что Оливейра не прилетит на поединок в Абу-Даби.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить