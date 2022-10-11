UFC предложил новый контракт 45-летнему бойцу Олейнику

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) предложил новый контракт российскому бойцу Алексею Олейнику.

«Контракт закончился ещё в апреле. Меня попросили подраться сверх контракта, я подрался. Что дальше, пока не знаю, не решил. UFC уже предложил новый контракт», — цитирует Олейника ТАСС.

2 октября Алексей Олейник уступил шведу Илиру Латифи в рамках боя на турнире UFC Fight Night 211 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей.

На счету 45-летнего россиянина — 60 побед, 17 поражений и одна ничья. В активе Латифи — 16 побед и восемь поражений.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на поражение Олейника от Латифи.