Гаджиев отреагировал на поражение Олейника от Латифи
- РИА Новости
«Не удивлён поражению Олейника. Латифи понимал, что ждать от Алексея. Для Лёши это неудобный соперник. Один из самых неудобных людей в дивизионе конкретно для Олейника. Я не делал бы из этого большой трагедии. Думаю, он всерьёз мечтает о поясе чемпиона UFC», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».
Шведский боец одержал победу в рамках боя на турнире UFC Fight Night 211 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей.
На счету 45-летнего россиянина 60 побед, 17 поражений и одна ничья. В активе Латифи 16 побед и восемь поражений.
Ранее Олейник назвал Латифи «крайне неудобным соперником».