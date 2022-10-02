Гаджиев отреагировал на поражение Олейника от Латифи

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал поражение российского бойца Александра Олейника от шведа Илира Латифи в поединке на турнире UFC Fight Night 211.

«Не удивлён поражению Олейника. Латифи понимал, что ждать от Алексея. Для Лёши это неудобный соперник. Один из самых неудобных людей в дивизионе конкретно для Олейника. Я не делал бы из этого большой трагедии. Думаю, он всерьёз мечтает о поясе чемпиона UFC», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Шведский боец одержал победу в рамках боя на турнире UFC Fight Night 211 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей.

На счету 45-летнего россиянина 60 побед, 17 поражений и одна ничья. В активе Латифи 16 побед и восемь поражений.

Ранее Олейник назвал Латифи «крайне неудобным соперником».