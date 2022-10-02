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Олейник назвал Латифи «крайне неудобным соперником»

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Россиянин Алексей Олейник уступил шведу Илиру Латифи в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Старался изо всех сил, в принципе, порох в пороховницах ещё есть. Соперник крайне неудобный. Я ожидал, что самым худшим развитием событий для меня будет, если он переведёт меня в партер», — сказал после боя Олейник.

Шведский боец одержал победу в рамках боя на турнире UFC Fight Night 211 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей.

На счету 45-летнего россиянина 60 побед, 17 поражений и одна ничья. В активе Латифи 16 побед и восемь поражений.

Ранее Сяонань Янь победила Маккензи Дёрн в главном поединке UFC Vegas 61.

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