Олейник назвал Латифи «крайне неудобным соперником»

Россиянин Алексей Олейник уступил шведу Илиру Латифи в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Старался изо всех сил, в принципе, порох в пороховницах ещё есть. Соперник крайне неудобный. Я ожидал, что самым худшим развитием событий для меня будет, если он переведёт меня в партер», — сказал после боя Олейник.

Шведский боец одержал победу в рамках боя на турнире UFC Fight Night 211 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей.

На счету 45-летнего россиянина 60 побед, 17 поражений и одна ничья. В активе Латифи 16 побед и восемь поражений.

Ранее Сяонань Янь победила Маккензи Дёрн в главном поединке UFC Vegas 61.