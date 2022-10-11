РИА Новости: экс-чемпион UFC Алдо может провести боксёрский поединок в Hardcore

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе бразилец Жозе Алдо может провести боксёрский поединок в российской лиге Hardcore.

Спортсмену уже предложили поучаствовать в схватке с Саматом Абдырахмановым из Киргизии. Встреча может пройти в конце 2022 года, сообщает источник РИА Новости.

36-летний бразилец достиг соглашения с UFC о досрочном расторжении контракта, согласно которому он должен был провести ещё один бой. Боец начал карьеру в MMA в 2004 году, а в UFC — в 2011-м, будучи чемпионом полулёгкого веса. За последующие три года он провёл семь защит титула, что является рекордом UFC по сей день. На его счету 31 победа при восьми поражениях.

Ранее глава Hardcore Анатолий Сульянов рассказал о переговорах с экс-чемпионом UFC Алдо.