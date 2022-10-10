Сульянов рассказал о переговорах с экс-чемпионом UFC Алдо

Глава Hardcore Анатолий Сульянов рассказал, что предложил контракт бывшему чемпиону мира UFC, бразильцу Жозе Алдо.

«Мы сделали официальное предложение Жозе Алдо. Подписание такого спортсмена — это правильный шаг, если говорить о развитии бокса и нашей организации в целом. Он озвучил желаемый гонорар. Мы предложили ему сумму, не сильно отличающуюся от его требований», — цитирует Сульянова Mma.metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что переговоры с бразильским спортсменом находятся в финальной стадии.

36-летний бразилец достиг соглашения с UFC о досрочном расторжении контракта, согласно которому он должен был провести ещё один бой. Боец начал карьеру в MMA в 2004 году, а в UFC — в 2011-м, будучи чемпионом полулёгкого веса. За последующие три года он провёл семь защит титула, что является рекордом UFC по сей день. На его счету 31 победа при восьми поражениях.

Ранее Алдо рассказал о своём отношении к Конору Макгрегору.