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Алдо: Макгрегор реально много пьёт, но человек он хороший

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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Алдо рассказал о своём отношении к Конору Макгрегору.
Алдо: Макгрегор реально много пьёт, но человек он хороший
  • Gettyimages.ru

«Этот парень реально много пьёт. Хлещет виски? О, да. Я помню, как он летел на своём частном самолёте и, абсолютно пьяный, звонил на наш самолёт. Это было так смешно», — рассказал спортсмен на подкасте Connect Cast.

Напомним, что в декабре 2015 года Макгрегор отобрал у Алдо титул UFC в полулёгком весе, нокаутировав бразильца уже на 13-й секунде матча.

Конор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее сообщалось, что Макгрегор — единственный боец UFC, который ни разу за год не проходил проверку на допинг.

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