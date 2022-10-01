Алдо: Макгрегор реально много пьёт, но человек он хороший

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Алдо рассказал о своём отношении к Конору Макгрегору.

«Этот парень реально много пьёт. Хлещет виски? О, да. Я помню, как он летел на своём частном самолёте и, абсолютно пьяный, звонил на наш самолёт. Это было так смешно», — рассказал спортсмен на подкасте Connect Cast.

Напомним, что в декабре 2015 года Макгрегор отобрал у Алдо титул UFC в полулёгком весе, нокаутировав бразильца уже на 13-й секунде матча.

Конор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее сообщалось, что Макгрегор — единственный боец UFC, который ни разу за год не проходил проверку на допинг.