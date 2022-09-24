Источник: Макгрегор — единственный боец UFC, который ни разу за год не проходил проверку на допинг
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«После сопоставления активного состава ростера UFC с базой данных USADA по проверке спортсменов я обнаружил, что Макгрегор является единственным активным бойцом UFC, за исключение тех, кто подписал контракт после 1 августа, который не проходил проверку на допинг», — написал Бронстетер в своих социальных сетях.
Он также отметил, что команда бойца и UFC отказались от комментариев по этому поводу, а в антидопинговом агентстве США заявили, что не будут обсуждать такие вопросы публично. По словам журналиста, согласно антидопинговой политике организации, единственный способ для Макгрегора освободиться от тестирования — расторгнуть с ней контракт или письменно уведомить о завершении карьеры.
Конор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.
Ранее бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер сообщил, когда намерен провести второй поединок с Макгрегором.