Мейвезер проведёт реванш с Макгрегором в 2023 году

Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер сообщил, когда намерен провести второй поединок с бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором из Ирландии.

«Я хочу получить удовольствие в эти выходные от боя против Асакуры. Затем у меня будет ещё один выставочный бой в Дубае в ноябре, а после — против Макгрегора в 2023 году. Мы не знаем, будет ли это настоящая битва», — цитирует Мейвезера Daily Mail.

Он признался, что предпочёл, чтобы поединок с ирландцем прошёл в выставочном формате.

«Потому что не хочу принимать участие в боях, в которых могу понести реальный урон», — заключил Мейвезер.

Первый бой между 34-летним Макгрегором и 45-летним Мейвезером состоялся в августе 2017 года в Лас-Вегасе по правилам бокса. Тогда боксёр из США одержал победу техническим нокаутом.

На счету Макгрегора 22 победы и шесть поражений в ММА. В активе Мейвезера 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе.

Ранее Мейвезер завершил карьеру здоровым и материально обеспеченным.