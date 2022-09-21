Мейвезер проведёт реванш с Макгрегором в 2023 году
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«Я хочу получить удовольствие в эти выходные от боя против Асакуры. Затем у меня будет ещё один выставочный бой в Дубае в ноябре, а после — против Макгрегора в 2023 году. Мы не знаем, будет ли это настоящая битва», — цитирует Мейвезера Daily Mail.
Он признался, что предпочёл, чтобы поединок с ирландцем прошёл в выставочном формате.
«Потому что не хочу принимать участие в боях, в которых могу понести реальный урон», — заключил Мейвезер.
Первый бой между 34-летним Макгрегором и 45-летним Мейвезером состоялся в августе 2017 года в Лас-Вегасе по правилам бокса. Тогда боксёр из США одержал победу техническим нокаутом.
На счету Макгрегора 22 победы и шесть поражений в ММА. В активе Мейвезера 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе.
Ранее Мейвезер завершил карьеру здоровым и материально обеспеченным.