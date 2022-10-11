Волкановски стал запасным в бою Махачева и Оливейры на UFC 280

Австралийский боец Алекс Волкановски стал запасным в поединке россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 280.

«Это официально. Я запасной боец для титульника в лёгком весе! Увидимся со всеми в Абу-Даби», — написал Волкановски в соцсетях.

Махачев сразится с Оливейрой 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что Оливейра легко победит Махачева.