Поход Аскарова за поясом и испытание для Олейника: самые ожидаемые бои с участием россиян в октябре, помимо UFC 280

Аскар Аскаров поборется с Брэндоном Ройвалом за звание первого претендента на титул в наилегчайшем весе UFC, а Ислам Мамедов постарается попасть в топ-5 рейтинга лёгкого дивизиона Bellator. Алексей Олейник померится силами с Илиром Латифи, а Ибрагим Чужигаев проведёт первую защиту пояса KSW. В свою очередь, Альберт Туменов выступит в России впервые с ноября 2019 года, а на турнире AMC Fight Nights 115 пройдёт долгожданный реванш между Юсупом Шуаевым и Григорием Пономарёвым.

UFC Fight Night 211

Дата и место проведения: 1 октября, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Вячеслав Борщёв — Майк Дэвис, Алексей Олейник — Илир Латифи, Максим Гришин — Филипе Линс.

Откроется октябрь традиционным еженедельным турниром Абсолютного бойцовского чемпионата в Лас-Вегасе, в рамках которого в клетку войдут сразу трое россиян. В очередной раз будут пытаться сразиться Алексей Олейник и Илир Латифи, чей поединок уже дважды переносился. Причём оба раза по вине шведа: в марте он сослался на болезнь, а в апреле снялся без объяснения причин. В итоге Олейнику пришлось биться с 30-летним Джаредом Вандераа, но разница в возрасте не помогла американцу. Прославленный грэпплер уже в первом раунде поймал соперника на удушающий и одержал 60-ю победу в карьере.

Продлить успешную серию постарается и Максим Гришин, ожидающий схватки с Филипе Линсом. Бразилец является крепким оппонентом, а в 2018 году даже выигрывал Гран-при PFL в тяжёлом весе, но на более высоком уровне пока не смог проявить себя так же ярко. В UFC он потерпел два поражения подряд, после чего опустился дивизионом ниже и не без труда взял верх над крепким Марцином Прахнё. Примечательно, что на пути к этому по разным причинам сорвались сразу шесть битв с его участием. И нередко поводом для этого были его проблемы со здоровьем.

В свою очередь, реабилитироваться за недавнюю неудачу постарается Вячеслав Борщёв. В марте он не смог совладать с борцовскими навыками Марка Диакези и впервые проиграл в UFC. Майк Дэвис совсем не похож на его бывшего соперника и делает ставку на боксёрские навыки, которые ранее оттачивал в зале Каса Д’Амато — легендарного наставника Майка Тайсона. Но для россиянина это даже плюс. В стойке он очень опасен и вполне способен удивить американца.

Bellator 286

Дата и место проведения: 1 октября, Лонг-Бич (США).

Значимые бои: Патрисио Фрейре — Адам Борич (титул в полулёгком весе), Ислам Мамедов — Ник Браун, Хаджимурат Бестаев — Халид Муртазалиев, Владимир Токов — Джей Джей Уилсон.

В тот же день состоится шоу второго самого крупного MMA-промоушена планеты. И здесь в клетку войдут сразу четверо отечественных спортсменов, причём двое поспорят друг с другом. На бумаге фаворитом российского противостояния выглядит более звёздный Муртазалиев, но пока сложно сказать, сделал ли он выводы из поражения в бою с Энтони Адамсом. Непредсказуемости этой дуэли добавляет и тот факт, что оба возвращаются после длительной паузы. Если Халид не бился с сентября 2021-го, то Хаджимурат Бестаев — с августа.

Также в Лонг-Бич выступят сразу двое отечественных легковесов. Владимир Токов постарается приблизиться к попаданию в топ-10 категории, а Ислам Мамедов предпримет попытку войти в пул претендентов на титул. Он вполне мог оказаться в нём ещё в январе, но уступил прославленному Бенсону Хендерсону. Теперь же перед ним стоит Ник Браун — экс-чемпион LFA с солидным рекордом (13-1), но не звезда. Большую часть карьеры он провёл в региональных организациях, а в Bellator пока бился лишь с не самыми серьёзными соперниками. Впрочем, битва интересна прежде всего со стилистической точки зрения. Россиянин славится иссушающей борьбой, а американец очень хорош в партере, подтверждением чему являются шесть побед сдачей.

ACA 146

Дата и место проведения: 4 октября, Грозный (Россия).

Значимые бои: Саламу Абдурахманов— Рене Пессоа, Альберт Туменов — Гаджимурад Хирамагомедов, Рустам Керимов — Карлос Аугусто да Сильва.

На традиционном октябрьском турнире ACA в Грозном состоится сразу несколько важных событий. В главном поединке вечера выступит бывший чемпион в среднем весе Саламу Абдурахманов, из-за травм лишь дважды заходивший в клетку за последние три года. Но гораздо больший ажиотаж вызывает возвращение в лигу Альберта Туменова. В ноябре 2019 года он провёл последний бой под эгидой промоушена и покинул его в статусе чемпиона в надежде вновь пробиться в UFC. Однако убедить Дану Уайта не смогли ни послужной список бойца, ни его громкие заявления. «Лучший боксёр в мире MMA» так и не получил контракт, вследствие чего решил продолжить карьеру на родине.

Примерно в то же время в похожей ситуации оказался и Рустам Керимов. Он покидал ACA в качестве непобеждённого обладателя титула в легчайшем дивизионе и даже имел предложение от чемпионата, но попасть туда помешали проблемы с визой. С того момента он уже успел выиграть дважды, а если продлит серию, вполне может стать первым претендентом на трофей. И Карлос Аугусто да Сильва совсем не похож на того, кто способен ему помешать.

AMC Fight Nights 115

Дата и место проведения: 14 октября, Сочи (Россия).

Значимые бои: Юсуп Шуаев — Григорий Пономарёв (титул в тяжёлом весе), Вартан Асатрян — Анатолий Кондратьев (титул в наилегчайшем весе), Глеб Хабибулин — Анзор Чакаев (вакантный титул в полулёгком весе).

Десять дней спустя мощный перформанс представит другая российская лига. В рамках очередного турнира AMC Fight Nights состоятся сразу три дуэли за пояс, а венчать шоу будет долгожданный реванш в бою звёзд тяжёлого веса. Первая схватка закончилась скандалом после того, как рефери неожиданно поднял находившегося в доминирующей позиции Григория Пономарёва, после чего тот пропустил тяжелейший удар и оказался в глухом нокауте. Спустя семь месяцев представитель Fedor Team получит возможность реабилитироваться, правда, воспользоваться ей будет непросто. Именно после того инцидента руководство ввело лимит на время пребывания в партере, а в боксе Юсуп Шуаев смотрится предпочтительнее.

Два других поединка также обещают получиться довольно напряжёнными. Обладатель звания в наилегчайшем весе Вартан Асатрян проведёт первую защиту в битве с Анатолием Кондратьевым, а Анзор Чакаев и Глеб Хабибулин поспорят за вакантный пояс в полулёгком. У обоих в активе по шесть побед. Но если первый из претендентов обладает идеальным рекордом, то в пассиве второго значатся две ничьи и одно поражение.

KSW 75

Дата и место проведения: 14 октября, Нови-Сад (Польша).

Значимые бои: Ибрагим Чужигаев — Иван Эрслан (титул в полутяжёлом весе).

В тот же день свою первую защиту проведёт российский боец Ибрагим Чужигаев, в последнее время выступающий под флагом Турции. В январе он дебютировал в польском промоушене KSW и в первом же бою завоевал пояс в полутяжёлом весе, взяв верх единогласным решением над местным спортсменом Томашем Наркуном. Теперь его ждёт встреча с хорватским ударником Иваном Эрсланом, восемь из 12 побед которого были одержаны нокаутом.

Правда, самого Чужигаева это вряд ли пугает. В настоящий момент его беспроигрышная серия насчитывает семь схваток, а в числе его «жертв» значатся боец ACA Пётр Штрус и бывший представитель UFC Алекс Гарсия. В плане опыта он заметно превосходит Эрслана, а в ударной технике вряд ли уступит.

UFC Fight Night 212

Дата и место проведения: 15 октября, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Аскар Аскаров — Брэндон Ройвал.

В свою очередь, российский боец наилегчайшего веса предпримет попытку закрыть обидное поражение от Кая Кара-Франса и вновь вступить в борьбу за звание претендента. Тем любопытнее, что противостоять ему будет оппонент, ранее не просто бравший верх над австралийцем, но «задушивший» его уже в начале второго раунда. Правда, после этого американец выиграл лишь два боя из четырёх и сейчас замыкает пятёрку сильнейших представителей категории.

Для Аскарова же это станет своего рода моментом истины. В случае успеха он может либо получить право вновь сразиться с третьим номером рейтинга Алешандре Пантожей, либо с ходу выйти на чемпионский бой. Противостояние Дейвесона Фигередо с Брэндоном Морено не может длиться вечно и, вероятно, завершится уже в январе 2023-го. В пятый раз за три года сводить бразильца с мексиканцем не имеет смысла, поэтому свой шанс взойти на вершину наверняка получит кто-то из других спортсменов.

ONE on Prime Video 3

Дата и место проведения: 21 октября, Калланг (Сингапур).

Значимые бои: Ренье де Риддер — Шамиль Абдулаев (титул в полутяжёлом весе).

В конце месяца Россия может обзавестись ещё одним чемпионом ONE FC. Компанию Мурату Гафурову, Виталию Бигдашу и Анатолию Малыхину может составить Шамиль Абдулаев. В своё время он успел пошуметь в Fight Nights Global и неплохо бился в WFCA, но последние годы провёл во владивостокской лиге IPFC. Однако это не помешало ему подписать контракт с сингапурской организацией и сразу же получить шанс подраться за трофей.

Правда, завоевать его будет совсем не просто. Ренье де Риддер обладает идеальным рекордом из 16 побед и уже успел справиться со многими известными соперниками. Среди них и бывший чемпион ONE FC в двух дивизионах Аунг Ла Нсанг, и звезда киргизских смешанных единоборств Кимрян Аббасов, и тот же Бигдаш. В июле Виталий сумел продержаться лишь 209 секунд, после чего сдался от удушающего сзади.