Кара-Франс победил Аскарова в поединке UFC
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Кара-Франс победил единогласным решением судей. Поединок продлился три раунда.
29-летний россиянин потерпел первое поражение в карьере. На счету Аскарова 14 побед, одна ничья и одно поражение. У Кара-Франса 24 победы и девять поражений в ММА.
В другом поединке россиянин Вячеслав Борщёв уступил британцу Марку Диакеси. Кёртис Блэйдс нокаутировал Криса Дакаса в главном бою вечера.
Ранее сообщалось, что Олег Борисов одолел Магомеда Бибулатова и завоевал титул чемпиона ACA в легчайшем весе.