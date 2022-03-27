Кара-Франс победил Аскарова в поединке UFC

Российский боец смешанных единоборств в наилегчайшем весе Аскар Аскаров потерпел поражение от Кая Кара-Франса из Новой Зеландии в бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 205 в Коламбусе (США).

Кара-Франс победил единогласным решением судей. Поединок продлился три раунда.

29-летний россиянин потерпел первое поражение в карьере. На счету Аскарова 14 побед, одна ничья и одно поражение. У Кара-Франса 24 победы и девять поражений в ММА.

В другом поединке россиянин Вячеслав Борщёв уступил британцу Марку Диакеси. Кёртис Блэйдс нокаутировал Криса Дакаса в главном бою вечера.

Ранее сообщалось, что Олег Борисов одолел Магомеда Бибулатова и завоевал титул чемпиона ACA в легчайшем весе.