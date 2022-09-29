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Нидерландский журналист: Царукян проведёт бой с Исмагуловым на турнире UFC

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Стал известен следующий соперник российского бойца смешанных единоборств Армана Царукяна.
Нидерландский журналист: Царукян проведёт бой с Исмагуловым на турнире UFC
  • Gettyimages.ru

25-летний Царукян проведёт бой со своим соотечественником Дамиром Исмагуловым в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 66, написал журналист Марсель Дорфф в социальных сетях.

Уточняется, что проведение поединка запланировано на 17 декабря.

В активе Царукяна 18 побед в 21 поединке. На счету 31-летнего Исмагулова 24 победы в 25 боях.

Ранее боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мнением о возможном переходе Хамзата Чимаева в средний вес.

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