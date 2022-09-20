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Штырков — о перспективах Чимаева в среднем весе UFC: с ним там почти ни у кого нет шансов

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Боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мнением о возможном переходе представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева в средний вес.
Штырков — о перспективах Чимаева в среднем весе UFC: с ним там почти ни у кого нет шансов
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Я не знаю, постановка или нет, но интерес к турниру был высокий. Дана Уайт сказал, что Хамзат будет выступать в 84 кг, но даже в среднем дивизионе там почти ни у кого нет шансов. Он борется как сумасшедший», — цитирует Штыркова Metaratings.

Из-за проваленного взвешивания руководство UFC отменило поединок между Чимаевым и Нейтом Диазом. Швед получил в соперники Кевина Холлэнда, а американец — Тони Фергюсона. Впоследствии Хамзат и Нейт одержали победы удушающими приёмами.

Поединок между Чимаевым и Холлэндом не продлился и одного раунда и завершился через 2 минуты 13 секунд после начала. Шведский боец одержал победу удушающим приёмом Д'Арса.

Ранее российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев предположил, что Чимаев проведёт следующий поединок в рамках средней весовой категории.

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