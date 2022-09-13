Гребнев считает, что следующий бой Чимаева пройдёт в среднем весе

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев предположил, что Хамзат Чимаев проведёт следующий поединок в рамках средней весовой категории.

«Мне кажется, сейчас Чимаеву устроят поединок в среднем весе — просто чтобы поднять его популярность. Например, с Пауло Костой. Это хайповый бой. Но это определённые риски, потому что бразилец огромный, сводить их в клетке — значит идти на определённый риск. Как мне кажется, рекорд Хамзата может быть подпорчен», — сказал Гребнев RT.

При этом Гребнев не считает, что Чимаев будет ждать окончания реванша между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом, чтобы после этого сходу претендовать на титул.

«Мне кажется, он не пойдёт на такое. Во-первых, длительный простой — не в его интересах. Во-вторых, он захочет доказать, что способен сделать 77 килограммов. Его очень сильно возненавидели после того, как он провалил взвешивание», — добавил Гребнев.

Ранее Гребнев ответил на вопрос, есть ли в настоящий момент в полусредней весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) спортсмен, способный составить конкуренцию Хамзату Чимаеву, если не считать Камару Усмана и Колби Ковингтона.