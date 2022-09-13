Боец AMC Fight Nights Гребнев: Диаз должен был стать трамплином для Чимаева

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев не считает, что в настоящий момент в полусредней весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) существует спортсмен, способный составить конкуренцию Хамзату Чимаеву, если не считать Камару Усмана и Колби Ковингтона.

«За исключением Усмана и Ковингтона, не вижу ни одного бойца, которому было бы что противопоставить Чимаеву. Обладающего определёнными навыками для составления конкуренции. Сейчас нет ни одного спортсмена, способного заинтересовать фан-базу и заставить матчмейкеров поставить его с Хамзатом. Тот же Нейт Диаз был всего лишь трамплином. Он очень медийный, тот же Леон Эдвардс получил титульный бой после победы над ним. Но разве Нейт добивался успеха в этой категории? Когда он там побеждал последний раз? Если не ошибаюсь, его последний «жертвой» был Энтони Петтис», — поделился Гребнев с RT.

Он также отметил, что поединок между Чимаевым и Диазом был задуман для раскрутки шведского бойца и определённого успокоения UFC, теряющего одну из своих суперзвёзд.

«Как я понимаю, Диаз подустал от смешанных единоборств и хочет смотреть в сторону Джейка Пола, схватки с Конором Макгрегором по правилам бокса. Сейчас в полусредней категории сложно найти такого же раскрученного бойца. Может быть, Хорхе Масвидаль, но он дважды проиграл Камару Усману, потом ещё и Колби Ковингтону. Да, есть Джефф Нил, Белал Мухаммад, но большая аудитория их не знает», — добавил Гребнев.

Ранее Гребнев не исключил, что руководство UFC изначально хотело свести Чимаева с Холлэндом.