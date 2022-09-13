военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Боец AMC Fight Nights Гребнев: Диаз должен был стать трамплином для Чимаева

Короткая ссылка
Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев не считает, что в настоящий момент в полусредней весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) существует спортсмен, способный составить конкуренцию Хамзату Чимаеву, если не считать Камару Усмана и Колби Ковингтона.
Боец AMC Fight Nights Гребнев: Диаз должен был стать трамплином для Чимаева
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«За исключением Усмана и Ковингтона, не вижу ни одного бойца, которому было бы что противопоставить Чимаеву. Обладающего определёнными навыками для составления конкуренции. Сейчас нет ни одного спортсмена, способного заинтересовать фан-базу и заставить матчмейкеров поставить его с Хамзатом. Тот же Нейт Диаз был всего лишь трамплином. Он очень медийный, тот же Леон Эдвардс получил титульный бой после победы над ним. Но разве Нейт добивался успеха в этой категории? Когда он там побеждал последний раз? Если не ошибаюсь, его последний «жертвой» был Энтони Петтис», — поделился Гребнев с RT.

Он также отметил, что поединок между Чимаевым и Диазом был задуман для раскрутки шведского бойца и определённого успокоения UFC, теряющего одну из своих суперзвёзд.

«Как я понимаю, Диаз подустал от смешанных единоборств и хочет смотреть в сторону Джейка Пола, схватки с Конором Макгрегором по правилам бокса. Сейчас в полусредней категории сложно найти такого же раскрученного бойца. Может быть, Хорхе Масвидаль, но он дважды проиграл Камару Усману, потом ещё и Колби Ковингтону. Да, есть Джефф Нил, Белал Мухаммад, но большая аудитория их не знает», — добавил Гребнев.

Ранее Гребнев не исключил, что руководство UFC изначально хотело свести Чимаева с Холлэндом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить